FW Helmstedt: Brennt Gartenlaube in voller Ausdehnung

Helmstedt (ots)

19.07.2023, 03:23 Uhr. Helmstedt, Magdeburger Tor.

Gemeldet wurde eine brennende Gartenlaube in einem Kleingartenverein. Bereits auf Anfahrt bestätigte der große Feuerschein und Rauchentwicklung die Meldung. Vor Ort brannte eine Gartenlaube mit circa 50 Quadratmetern Grundfläche in voller Ausdehnung. Es wurden mehrere Trupps unter Atemschutz und Vornahme zweier Leitungen zur Brandbekämpfung eingesetzt. Eine Gasflasche wurde aus dem Objekt geborgen und zum Kühlen in den Gartenteich verbracht. Ein Übergreifen auf das angrenzende Vereinsheim konnte größtenteils verhindert werden, die Gartenlaube selbst wurde nahezu vollständig zerstört. Im Einsatzverlauf wurden die Ortsfeuerwehren Emmerstedt und Barmke zur Unterstützung mit Atemschutzgeräteträgern alarmiert. Die Ortsfeuerwehr Offleben-Reinsdorf kam mit der Hygienekomponente zum Einsatz und übernahm die mit Brandruß kontaminierte Einsatzkleidung und das verschmutze Equipment. Nach Abschluss der Brandbekämpfung wurde das Objekt mittels Wärmebildkamera kontrolliert und großzügig eingeschäumt, um ein Wiederaufflammen zu verhindern. Die Straße musste für die Maßnahmen voll gesperrt werden. Personen wurde nicht verletzt. Die Einsatzstelle wurde abschließend, zur Brandursachenermittlung, der Polizei übergeben.

Im Einsatz Ortsfeuerwehr Helmstedt, Emmerstedt, Barmke, Offleben-Reinsdorf; Dauer: ca. 4 Stunden; Einsatzleiter: Roland Junge; Fotos: Feuerwehr Helmstedt

