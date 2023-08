Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fahrzeugrennen - Führerscheine der Fahrer beschlagnahmt

Mannheim (ots)

Zwei Beamte des Polizeireviers Mannheim-Käfertal führten am Freitagmorgen Geschwindigkeitskontrollen auf der B 38 in Fahrtrichtung Viernheim durch. Gegen 3 Uhr bemerkten sie zwei Fahrzeugführer, die augenscheinlich ein Rennen fuhren. Diese befuhren die B 38 mit mehr als 160 km/h bei erlaubten 70km/h und bogen anschließend in die Magdeburger Straße ein. Die beiden Beamten verfolgten die beiden Fahrzeuge und konnten diese nach kurzer Zeit anhalten und einer Kontrolle unterziehen. In den beiden Fahrzeugen befanden sich außer den beiden "Rennfahrern" noch weitere Beifahrer. Beide Führerscheine der Fahrzeugführer wurden noch vor Ort beschlagnahmt und sie dürfen vorerst nicht mehr am Straßenverkehr teilnehmen. Der 20-jährige und der 21-jährige Fahrzeugführer müssen sich außerdem wegen des verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten.

Zeugen, die das Rennen ebenfalls beobachten konnten, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal zu melden, unter: 0621-718490.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell