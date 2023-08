Polizei Hagen

POL-HA: Fortschreibung - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei Hagen: Polizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt in Iserlohn - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Hagen/Iserlohn (ots)

Nachdem am Freitag eine 35-jährige Iserlohnerin mit Stichverletzungen in einer Wohnung in der Liebigstraße in Iserlohn aufgefunden wurde (s. Meldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5583344 ), wurde ihr 37-jähriger Ehemann am Samstag (19.08.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hagen einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung Untersuchungshaft an. Die 35-Jährige erlitt bei der Tat am Freitagmorgen lebensgefährliche Verletzungen und musste notfallmedizinisch versorgt werden. Ihr Zustand ist derzeit stabil. Die Ermittlungen der Mordkommission der Polizei Hagen dauern an. (arn)

