POL-BO: Nachtrag: 27-jähriger Autofahrer nach Verfolgungsfahrt in Untersuchungshaft

Bochum (ots) - Die Alkoholfahrt eines 41 Jahre alten Bochumers endete am Montagabend, 05.12.2022, gegen 20.38 Uhr am Hustadtring in Bochum Querenburg. Der Autofahrer fuhr auf dem Hustadtring in Richtung Universitätsstraße. In Höhe der Hausnummer 141 kollidierte er mit fünf parkenden Autos und wurde dabei leicht verletzt. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen ...

