Polizei Bochum

POL-BO: Alkoholfahrt in Bochum endete mit sechs beschädigten Autos

Bochum (ots)

Die Alkoholfahrt eines 41 Jahre alten Bochumers endete am Montagabend, 05.12.2022, gegen 20.38 Uhr am Hustadtring in Bochum Querenburg.

Der Autofahrer fuhr auf dem Hustadtring in Richtung Universitätsstraße. In Höhe der Hausnummer 141 kollidierte er mit fünf parkenden Autos und wurde dabei leicht verletzt.

Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

Der Sachschaden wurde auf 15.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell