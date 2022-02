Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Fahrradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 22.2.2022, 13.10 Uhr wurde eine Fahrradfahrerin bei einem Unfall auf dem Mühlenweg in Oelde leicht verletzt. Die 22-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad die Straße Pott's Holte und bog auf den Mühlenweg ab. Dabei stieß die Oelderin mit dem Heck des Autos einer 46-Jährigen zusammen und stürzte. Die Oelderin war mit ihrem Pkw auf dem Mühlenweg in Richtung Warendorfer Straße unterwegs. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 2.550 Euro.

