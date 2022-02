Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Zwei Unfallfluchten auf Parkplätzen

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 22.2.2022 ereigneten sich zwei Verkehrsunfallfluchten auf Warendorer Parkplätzen.

Zwischen 7.40 Uhr und 11.10 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen einen roten Hyundai i10, der auf dem Parkplatz es Hallenbads an der Von-Ketteler-Straße in Warendorf stand und beschädigte diesen an der rechten Heckschürze.

Ein anderer Autofahrer parkte seinen weißen Mercedes Benz, B Klasse gegen 9.15 Uhr auf dem Parkplatz des Ärztehauses an der Dr.-Rau-Allee. Als er um 10.45 Uhr zu seinem Pkw zurückkam, stellte er ebenfalls einen Schaden an der rechten Heckschürze fest.

In beiden Fällen dürfte der Schaden beim Ein- oder Ausparken verursacht worden sein. Wer kann Angaben zu dem jeweiligen Unfall machen? Hinweise zu dem jeweiligen Verursacher oder Fahrzeug nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell