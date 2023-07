POL-PDNW: Getreidefeldbrand

Quirnheim (ots) - Am 12.07.2023 zwischen 14:40 Uhr und 16:00 Uhr wurden in der Eistalstraße in Quirnheim Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen durchgeführt. Im Rahmen der Kontrollen konnten zehn Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet werden. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit betrug 73 km/h. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Grünstadt ...

