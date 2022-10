Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendieb aufgeflogen

Jena (ots)

Gescheitert ist Mittwochabend ein Ladendieb in Jena. Aus einem Lebensmittelgeschäft am Carl-Zeiss-Platz wollte der 43-Jährige drei Dosen Bier mitgehen lassen. Während des Einkaufes steckte er die Dosen heimlich in seinen Rucksack. An der Kasse bezahlte der Mann dann lediglich eine Bierdose, die er in der Hand trug. Dabei hatte er seine Rechnung ohne das Ladenpersonal gemacht. Die witterten den Täuschungsversuch und riefen die Polizei. Der Mann muss sich nun wegen Diebstahls verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell