Polizei Hagen

POL-HA: Fußgänger beraubt

Hagen - Innenstadt (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 19.08.2023, gegen 03:30 Uhr kam es auf der Bahnhofstraße in Hagen zu einem Raubdelikt. Der 35-jährige Geschädigte aus Hagen war zunächst von zwei männlichen Personen auf der Bahnhofstraße in ein Gespräch verwickelt worden. Als der Geschädigte dann seinen Weg in Richtung Hauptbahnhof fortsetzte, wurde er von hinten von einer Person angegangen während die zweite Person den Geschädigten nach seiner Geldbörse durchsuchte. Dem Geschädigten gelang es jedoch sich zu befreien und zur nahe gelegenen Polizeiwache zu laufen. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten zu Fuß in Richtung Innenstadt. Der Geschädigte kann die beiden Männer wie folgt beschreiben. Eine Person war männlich, dick und trag schwarze Haare und einen braunen Pulli. Die zweite Person war männlich, ca. 175 - 180 cm groß und trug einen weißen Pulli. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall oder den flüchtigen Männern machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02331 986 2066 bei der Hagener Polizei zu melden. (tx)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell