Polizei Hagen

POL-HA: In Schlangenlinien durch Haspe

Hagen - Haspe (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 19.08.2023, gegen 05:45 Uhr informierte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer die Hagener Polizei über ein verdächtiges Fahrzeug im Ortsteil Haspe. Ein weißer Ford Transporter aus Hagen fuhr zunächst über die Berliner Straße in Fahrtrichtung Haspe. Hierbei nutzte der Fahrer beide Fahrstreifen und missachtete mehrmals Rotlicht zeigende Ampeln. Im Bereich der Rolandstraße hielt das Fahrzeug schließlich an und der Fahrer versuchte sich in ein dortiges Haus zu entfernen. Die fast zeitgleich eintreffenden Polizeibeamten konnten den Fahrer jedoch noch antreffen. Im Rahmen der Überprüfung stellte sich dann her-aus, dass der 33-jährige Hagener erheblich alkoholisiert war. Ein Vortest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Nach der Blutprobenentnahme wurde der Führer-schein des Mannes sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. (tx)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell