Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Lobbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Diebe entwenden Kabel aus Solarpark

Lobbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete im Zeitraum zwischen Samstag und Dienstag mehrere Kabel aus einem Solarpark an der K4178. Zunächst schnitt die Täterschaft ein Loch in den Zaun um so auf das Gelände zu gelangen. An knapp 60 Solarmodulen wurden die Kabel gekappt. Allerdings lagen noch einige zusammengerollt am Boden, als am Dienstag ein Techniker die Anlage überprüfte. Daher ist die genaue Schadenshöhe noch nicht bekannt.

Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

