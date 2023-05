Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Verdacht erhärtet: Drei junge Männer sollen zugeschlagen haben

Niederkrüchten (ots)

Beharrliche Ermittlungen zahlen sich aus. Nach einem Körperverletzungsdelikt im August 2022 konnten die drei zunächst unbekannten Täter durch umfangreiche Ermittlungen ermittelt werden. Drei junge Männer aus Niederkrüchten im Alter von inzwischen zweimal 19 und einmal 21 Jahren rückten in den Fokus der Ermittler. In der vergangenen Woche durchsuchte die Kriminalpolizei ihre Wohnungen und konnte verschiedene Gegenstände sicherstellen, die den Verdacht ihrer Beteiligung an der Tat aus dem vergangenen Jahr erhärteten. Die Ermittlungen dauern an. /hei (441)

