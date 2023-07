Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Rucksackdiebstahl aus Fahrzeug - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Dienstag stellte ein 57-Jähriger sein Fahrzeug aufgrund eines Arbeitseinsatzes unverschlossen in der Ladenburger Straße ab. Im Zeitraum zwischen 17.00 Uhr und 17.05 Uhr verrichtete er seine Arbeiten unmittelbar hinter dem Fahrzeug und hatte, aufgrund des hohen Aufbaus, keine Sicht auf die unverschlossene Fahrerkabine, in der sein Rucksack stand. Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendet den Rucksack aus dem unverschlossenen Fahrzeug. Der Rucksack enthielt mehrere persönliche Dokumente und Schlüssel. Der entstandene Diebstahlschaden ist bislang noch unbekannt.

Zeugen, die Hinweise auf den Tatvorgang oder die Täter haben, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Heidelberg-Nord zu melden, unter: 06221-45690.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell