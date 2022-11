Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Radlerin prallt gegen Auto

Am Dienstag erlitt eine Radfahrerin in Laupheim bei einem Unfall leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 16.45 Uhr parkte eine 40-Jährige ihren Renault auf einem Parkplatz am Fahrbahnrand in der Mittelstraße. Die Frau öffnete die Tür, ohne auf eine Radfahrerin zu achten. Die kam von hinten und wollte am Renault vorbeifahren. Die Radfahrerin blieb mit dem Lenker an der Tür hängen und stürzte. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen. Die Polizei Laupheim nahm die Ermittlungen auf. Den Schaden schätzt sie auf 500 Euro.

Hinweis der Polizei:

"Wer ein- oder aussteigt, muss sich so verhalten, dass eine Gefährdung anderer am Verkehr Teilnehmenden ausgeschlossen ist", sagt die StVO. Das bedeutet, dass ein Blick in den Spiegel nicht reicht, bevor man aussteigt. Ein zusätzlicher Blick nach hinten und ständige Umschau bei Aussteigen sind ebenso erforderlich. So lassen sich Unfälle vermeiden.

