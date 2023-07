Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Brand eines Kornfeldes

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 52-jährige Zeugin meldete am Dienstag gegen 20.45 Uhr einen Brand eines Kornfeldes in der Brühler Landstraße. Bei Eintreffen der Polizei befand sich bereits die Freiwillige Feuerwehr Schwetzingen mit drei Fahrzeugen und 14 Mann vor Ort. Der Brand konnte rasch durch die Feuerwehr gelöscht werden. Vor Ort gab die 52-Jährige an, dass sie auf der gegenüberliegenden Seite des angrenzenden Baches stand, als sie das Feuer entdeckte. Bei dem Brandherd konnte sie zwei junge Mädchen beobachten und wollte diese lediglich auf den Brand aufmerksam machen. Eines der bislang unbekannten Mädchen konnte dabei beobachtet werden, wie sie mit einer Zigarette am Feld zu Gange war. In welchem Zusammenhang die bislang unbekannten Mädchen mit dem Feuer stehen und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen. Diese werden durch das Polizeirevier Schwetzingen geführt.

Zeugen, die Hinweise zu der Entstehung des Brandes geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Schwetzingen zu melden, unter: 06202-2880.

