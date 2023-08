Polizei Hagen

POL-HA: Hagener Polizei beteiligt sich am Blaulichttag 2023 - Save the Date!

Hagen (ots)

Am Sonntag, den 27.08.2023, ist es wieder so weit. Auf dem Otto-Ackermann-Platz am Höing, also direkt vor den Toren des Hagener Polizeipräsidiums in der Funckestraße, findet der diesjährige Blaulichttag statt.

Das Ergebnis monatelanger Vorbereitungszeit kann sich mehr als sehen lassen. Im Zeitraum von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr begrüßt die Blaulichtfamilie ihre kleinen und großen Besucher. Der Eintritt ist selbstverständlich frei. Organisiert von der HAGEN.WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG soll der Tag spannende Einblicke in den Alltag von echten Lebensrettern geben. Die Hagener Polizei wird ihre Diensthunde vorstellen und an Verkehrsunfallsimulationen teilnehmen. Außerdem sind die Personalwerber vor Ort und geben viele Infos zum Polizeiberuf. Darüber hinaus hält die Kriminalpolizei wichtige Tipps zur Kriminalprävention für alle Besucher bereit. Selbstverständlich können auch echte Polizeifahrzeuge bestaunt und fotografiert werden. Neben der Polizei sind unter anderem noch folgende Organisationen mit von der Partie und informieren über ihre Arbeit: Feuerwehr Hagen, Freiwillige Feuerwehr Hagen, Ordnungsamt Hagen, Hagener Straßenbahn AG, Hauptzollamt Dortmund, Straßenbau NRW - Regionalniederlassung Südwestfalen, THW Ortsverband Hagen, Malteser Hilfsdienst e.V. Gliederung Hagen, DLRG Ortsgruppe Hagen e.V., DRK e.V.

Die gesamte Blaulichtfamilie freut sich auf Ihren Besuch! (sch)

