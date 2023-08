Polizei Hagen

POL-HA: Frau mit offenem Haftbefehl sucht Polizeiwache auf

Hagen-Mitte (ots)

Eine 42-Jährige suchte am Donnerstag (17.08.) gegen 19.45 Uhr freiwillig die Polizeiwache in der Innenstadt auf. Sie hatte einen offenen Haftbefehl nach einer Beleidigung und gab an, den geforderten Betrag zum Abwenden der Ersatzfreiheitsstrafe nicht erbringen zu können. Die Frau wurde daraufhin festgenommen und zunächst in das Polizeigewahrsam gebracht. Sie war augenscheinlich alkoholisiert, lehnte einen freiwilligen Atemalkoholtest jedoch vehement ab. (arn)

