Polizei Hagen

POL-HA: Mann per Kopfstoß verletzt

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Märkischen Ring griff ein Unbekannter am Mittwoch (16.08) einen anderen Mann an und verletzte diesen mit einem Kopfstoß. Gegen 21.10 Uhr traf eine Streifenwagenbesatzung auf einen 36-Jährigen. Der Hagener blutete im Gesicht und gab an, Schmerzen zu haben. Er schilderte, dass er sich auf der Straße aufgehalten hatte, als eine Person plötzlich forderte, dass er dessen Pkw repariert. Als der 36-Jährige dies ablehnte, habe der Mann ihm mit seinem Kopf gegen die Nase gestoßen. Der Hagener gab an, den Angreifer nicht zu kennen. Der Unbekannte sei im Alter von 40-50 Jahren und ca. 180cm groß. Der Mann habe einen grauen VW Sharan gefahren. Der 36-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Polizei Hagen fertigte eine Strafanzeige wegen Körperverletzung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

