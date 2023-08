Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung wegen des Verdachts des Computerbetruges - Wer kennt diesen Mann?

Hagen (ots)

Bereits am 22.05.2023 spähte ein bislang unbekannter Täter die Bankdaten eines 40-jährigen Mannes aus und hob anschließend eine vierstellige Summe Bargeld an einem Geldautomaten in der Hagener Innenstadt von dessen Konto ab. Über einen per SMS an das Smartphone des 40-Jährigen gesendeten Link gelang es dem Täter am frühen Nachmittag, an die Kontodaten des Mannes zu gelangen. Kurz darauf ging der Unbekannte zu einem Geldautomaten in der Bahnhofstraße und hob dort das Geld ab. Bei diesem Vorgang wurde er von Überwachungskameras gefilmt. Für die Veröffentlichung des dabei entstandenen Bildes liegt nun ein Gerichtsbeschluss vor. Die Kripo bittet Zeugen, die Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Mannes machen können, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden. (sen)

Unter dem folgenden Link gelangen Sie zu den Bildern:

https://polizei.nrw/fahndung/112621

