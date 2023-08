Polizei Hagen

POL-HA: Räuberischer Ladendiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Hagen-Mitte (ots)

Am Dienstag (15.08.) beging ein unbekannter Mann gegen 12 Uhr einen räuberischen Diebstahl in einem Drogeriemarkt am Bergischen Ring. Ein Mitarbeiter beobachtete den Täter dabei, wie er diversen Schmuck von den Ständern in einer mitgebrachten Tüte verstaute. Als der Mann die Filiale verlassen wollte, sprach der 31-Jährige den Ladendieb an. Im weiteren Verlauf sei der Mitarbeiter an den Hals gefasst worden und es entstand eine Rangelei. Der Täter flüchtete anschließend über den Bergischen Ring in Richtung Hochstraße. Hierbei verlor er die Tatbeute. Polizisten fahndeten nach dem Ladendieb, konnten ihn jedoch nicht mehr antreffen. Der leicht verletzte Mitarbeiter der Drogerie beschrieb den Täter als männlich, 1,75 m groß, 45 bis 55 Jahre alt. Er hatte kurze graue Haare, eine stabile Statur und trug einen hellblauen Pullover, Jeans und dunkle Sandalen. Am linken Arm trug er eine Armbanduhr. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 bei der Polizei zu melden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell