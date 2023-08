Polizei Hagen

POL-HA: Aufgebrachter Mann leistet Widerstand nach Kaufstreitigkeiten

Hagen-Mitte (ots)

Dienstag (15.08.) gegen 17.50 Uhr verständigte eine 31-Jährige die Polizei aufgrund von Streitigkeiten nach dem Kauf eines Ladengeschäfts im Bereich der Innenstadt. Die Hagenerin schilderte, dass sie vor einigen Tagen das Objekt käuflich erworben habe, am Dienstag habe der Verkäufer dann Handwerker aus dem Geschäft geworfen und das Schloss ausgewechselt. Noch während die Einsatzkräfte sich mitgebrachte Unterlagen der Frau ansahen, erschien der 35-jährige Verkäufer. Er kam im schnellen Schritt, aufgebracht sowie aggressiv auf die Beamten und die 31-Jährige zu. Als sich eine Polizistin dem Mann in den Weg stellte, um ein Einwirken auf die Käuferin des Objektes zu unterbinden, versuchte er die Beamtin mit der Brust wegzustoßen und an dieser vorbei zu gelangen. Dazu stieß er den Arm der Polizistin zur Seite.

Die Einsatzkräfte unterbanden den Angriff und brachten den 35-Jährigen zu Boden. Er sperrte sich mit aller Kraft gegen eine Fixierung und versuchte sich aufzurichten. Die Beamten versuchten fortlaufend deeskalierend mit dem Mann zu kommunizieren. Dies führte jedoch nicht zum Erfolg, da der 35-Jährige sich in Rage redete und nur herumschrie. Nachdem ihm Handfesseln angelegt wurden, sollte er sich in einen nahegelegenen Hauseingang setzen, auch hier kam der Mann der Aufforderung nicht nach und schrie weiter herum. Eine normale Kommunikation war nicht möglich. Im weiteren Verlauf sprachen die Polizisten einen Platzverweis aus und klärten den Mann darüber auf, dass er bei Nichtbefolgen in das Polizeigewahrsam gebracht wird. Der 35-Jährige entfernte sich daraufhin mit seinem Auto. Er erhielt eine Strafanzeige wegen Widerstands sowie Bedrohung. (arn)

