Polizei Hagen

POL-HA: 2. Fortschreibung - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Siegen und der Kreispolizeibehörden Hagen und Siegen - Tötungsdelikt zum Nachteil einer 23-jährigen Frau aus Siegen (Netphen)

Hagen/Siegen/Emmerich (ots)

Mit Pressemeldung vom 14.08.2023 wurde über die Auffindung einer weiblichen Leiche in Emmerich berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/5580341). Es handelt sich hierbei um eine 23-jährige Frau aus Netphen (Kreis Siegen), bei der am Vormittag des heutigen Tages (15.08.2023) eine Obduktion durchgeführt wurde. Hierbei konnten mehrere Verletzungen festgestellt werden, die mutmaßlich mit einem Messer beigebracht wurden. Der 23-jährige Tatverdächtige wurde ebenfalls heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Siegen einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um den ehemaligen Lebenspartner der getöteten Frau. Beide haben zwei gemeinsame Kinder im Alter von vier Jahren und wenigen Wochen. Diese befinden sich derzeit in Obhut des Jugendamtes. Die Familie hatte ihren Lebensmittelpunkt in Netphen (Kreis Siegen). Das Tatmotiv ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Von weitergehenden Anfragen bitten wir abzusehen. (sch)

