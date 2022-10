Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hungrige Langfinger am Werk

Jena (ots)

Vergangenes Wochenende waren augenscheinlich hungrige Langfinger in Jena aktiv. Wie gestern Morgen festgestellt werden musste, versuchten Unbekannte in zwei Imbisshütten zu gelangen. Die Verkaufsanhänger stehen vor einem Möbelmarkt in der Stadtrodaer Straße in Jena. Der oder die Unbekannten wollten sowohl über die Seiteneingangstür als auch über die Ladenklappe in das Innere gelangen. Die jeweiligen Sicherungen hielten den Angriffen aber stand, womit ein eindringen nicht geschah. Durch den gewaltsamen Öffnungsversuch jedoch entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

