POL-BI: Fußgänger nach Zusammenstoß mit PKW schwer verletzt - Zeugen gesucht

Schm / Am Samstagnachmittag, 27.05.2023, kam es an der Kreuzung Paderborner Str. / Verler Str. zu einem folgenschweren Unfall zwischen einem Fußgänger und einem PKW. Gegen 15:21 Uhr befuhr ein 64-jähriger Fahrzeugführer aus Bielefeld mit seinem PKW Ford die Lämershagener Straße in Richtung Eckardtsheim. Zeitgleich überquerte ein 46-jähriger Fußgänger die Verler Str. in Richtung Sennestadt an der dortigen Fußgängerfurt. Noch im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer. Der Fußgänger erlitt bei dem Unglück schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Versorgung an der Unfallstelle in ein Bielefelder Krankenhaus verbracht. Der PKW wurde sichergestellt. Für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen musste die die Verler Straße in Richtung Eckardtsheim für ca. 2 Stunden gesperrt werden. Nach ersten Schätzungen vor Ort entstand etwa 5000 Euro Sachschaden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

