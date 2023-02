Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Einbruch in Büroräumlichkeiten

Zeugen gesucht

Rees (ots)

Am Montag (13. Februar 2023) kam es gegen 02:00 Uhr zu einem Einbruch an der Bergswicker Straße in Rees. Dabei verschafften sich ein oder mehrere Täter, durch das Aufhebeln eines Fensters, Zugang zu den Büroräumlichkeiten des Baubetriebshofs der Stadt Rees. Nachdem der oder die Täter das Innere des Gebäudes betreten hatten, wurde ein Alarm ausgelöst und die unbekannten Täter flüchteten, ohne Beute, in unbekannte Richtung.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

