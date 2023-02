Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - 36-Jähriger flüchtete mit nicht zugelassenem Wagen

Blutprobe wegen Fahrt unter Drogeneinfluss

Geldern (ots)

Am Donnerstag (9. Februar 2023) gegen 23:10 Uhr sollte ein verdächtiger Fahrzeugführer auf der Wettener Straße durch eine Polizeistreife angehalten werden. Da die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen nicht zum Pkw passten, sollte der Fahrer kontrolliert werden. Dieser reagierte aber nicht auf die Anhaltezeichen des Streifenwagens und flüchtete in Richtung Kapellen und dort über die Straße Am Geisberg in ein Waldstück. Die Streife verfolgte den grauen Renault Megane.

Durch ein abruptes Abbremsen des Flüchtenden kam es auf dem feuchten Waldboden zu einem Auffahrunfall des Streifenwagens mit geringem Sachschaden. Zwei Männer verließen den Pkw und rannten, gefolgt von einem Hund, in den Wald. Nach kurzer Verfolgung zu Fuß, konnte ein 36-jähriger Mann aus Geldern von den Einsatzkräften festgenommen werden.

Zur Fahndung nach der zweiten Person wurde zusätzlich ein Polizeihubschrauber und ein Diensthundeführer eingesetzt. Die Suche verlief ergebnislos.

Im Renault fand die Polizei eine geringe Menge Drogen, die ebenso wie das Fahrzeug durch die Polizeibeamten sichergestellt wurden. Dem 36-Jährigen wurde wegen des Verdachts unter Drogeneinfluss gefahren zu sein, eine Blutprobe entnommen. An dem nicht zugelassenen Renault waren falsche Kennzeichen angebracht, so dass ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet wurde und zusätzlich ein Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, da der Gelderner auch keinen Führerschein besitzt. (ms)

