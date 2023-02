Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Motorroller gestohlen und ausgeschlachtet

Kleve-Materborn (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag (12. Februar 2023) einen Motoroller aus einem verschlossenen Fahrradschuppen an der Sackstraße gestohlen. Anschließend schlachteten sie das Fahrzeug aus und ließen die Reste in einem Regenauffangbecken in der Nähe zurück. In einem Gebüsch lagen noch ein Motorradhelm, die Front des Motorrollers und diverse Kleinteile. Gegen 00:00 Uhr hörte eine Zeugin in der Nähe des Fahrradschuppens Geräusche und Stimmen, unternahm aber nichts weiter. Weitere Hinweise werden von der Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegengenommen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell