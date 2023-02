Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl auf Firmengelände

Zeugen gesucht

Kleve-Materborn (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Samstag, 19:00 Uhr, und Sonntag (12. Februar 2023), 08:00 Uhr, Zutritt zu einem Firmengelände an der Getrud-Boss-Straße verschafft, indem sie ein Zaunelement an dem Grundstück verbogen. Aus einem Firmenfahrzeug entwendeten sie Mess- und Steuergeräte sowie dazugehörige Verbindungskabel und einen Laptop. Die Gegenstände befanden sich in einem Koffer aus Leder und einem Werkzeugkasten. Die beiden geleerten Behältnisse ließen sie am Zaun zurück und flüchteten dann. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

