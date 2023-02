Rees-Haldern (ots) - Am Freitag (10. Februar 2023) gegen 16:30 Uhr befuhr ein 18-jähriger Mann aus Rees mit einem landwirtschaftlichen Gespann aus Traktor und Anhänger die Alte Heerstraße und beabsichtigte, an der Einmündung an der Weseler Straße auf diese abzubiegen. Hier wurde er von einem seinerseits abbiegenden Pkw-Fahrer geschnitten, so dass sein Gespann in ...

mehr