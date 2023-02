Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Bäckerei

Tresor gestohlen

Kleve (ots)

In der Zeit zwischen Samstagmittag und Sonntagmittag (12. Februar 2023) sind unbekannte Täter durch einen aufgehebelten Nebeneingang in eine Bäckereifiliale am Bahnhofsplatz eingedrungen. Sie durchsuchten den Kassenbereich sowie weitere Räume nach Diebesgut. Entwendet wurde ein Wandtresor. Ein Zeuge entdeckte am Sonntagmorgen einen kleinen, aufgebrochenen Tresor auf dem Radweg an der Riswicker Straße. Zeugen, die weitere Hinweise geben können und verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

