Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radlos wegen Diebstahl

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Montagmorgen schloss ein 15-Jähriger sein Fahrrad im Bereich eines Supermarktes in der Jenaer Straße in Stadtroda an. Als er am Nachmittag zum Abstellort zurückkehrte musste er feststellen, dass sein Fahrrad nicht mehr da war. Unbekannte hatten dieses widerrechtlich, samt Schloss, an sich genommen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell