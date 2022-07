LPI-J: gestürzt

Jena (ots) - Wie der Eigentümer eines E-Bikes am Montagnachmittag feststellen musste, hatten Unbekannte sein Zweirad widerrechtlich an sich genommen. Er hatte das Rad in der Hohen Straße am 22.07.2022 gesichert abgestellt. Das E-Bike hat einen Wert von fast 3.000,- Euro. Hinweise auf den oder die Täter liegen aktuell och nicht vor. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

mehr