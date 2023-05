Polizei Bielefeld

POL-BI: Passanten stellen notorischen Ladendieb

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein polizeibekannter Dieb wurde am Donnerstag, 25.05.2023, erneut festgenommen, nachdem er von einem Passanten mit Hund und einem weiteren auf dem Fahrrad verfolgt und gestoppt wurde.

Der 36-jährige Mann ohne festen Wohnsitz hielt sich gegen 16:00 Uhr in dem Discounter an der Werner-Bock-Straß auf. Er lud mehrere Artikel in den Einkaufswagen und nutzte den Moment, als sich die Eingangstür wieder öffnete, um das Geschäft zu verlassen ohne zu bezahlen. Noch im Eingangsbereich ertönte der Alarm, woraufhin der Ladendieb seine Beute stehen ließ und die Flucht ergriff.

Ein Mitarbeiter eilte dem Mann hinterher. In der Dr.-Viktoria-Steinbiß-Straße wurden zwei Passanten auf die Männer aufmerksam. Als der Ladendieb bemerkte, dass nun auch der Fahrradfahrer und der Hundebesitzer die Verfolgung aufgenommen hatten, gab er schließlich auf.

Polizeibeamte nahmen den 36-Jährigen vorläufig fest, der erst am Tag zuvor aus der Haft entlassen worden war. Er muss sich nun erneut in einem Strafverfahren wegen Ladendiebstahl verantworten.

