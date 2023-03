Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand einer Lagerhalle in Wilhelmshavener Südstadt - Die Ermittlungen zur Ursache dauern an

Wilhelmshaven (ots)

Zu einem Feuer in einem Werkstattgebäude in der Wilhelmshavener Oldebrüggestraße kam es heute Mittag gegen 11:56 Uhr. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten am Brandort erhebliche Rauchentwicklungen sowie eine in Vollbrand stehende Lagerhalle fest, die komplett niederbrannte. In Folge des Feuers war es weiterhin zu einer Explosion in der brennenden Halle gekommen, die weithin hörbar war. Der Brandort wurde weiträumig abgesperrt und anliegende Gebäude evakuiert. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort und konnten aus der Halle zwei männliche Personen retten. Eine Person verstarb vor Ort in Folge ihrer schweren Verletzungen, die weitere Person musste mit schweren Verletzungen mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik transportiert werden und schwebt in Lebensgefahr. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zum Gesamtschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Absperrmaßnahmen und Löscharbeiten dauern weiterhin an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell