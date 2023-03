Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Räuberischer Diebstahl - Zeugen und eingreifender Kunde gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Bereits am Donnerstag,16.03.23, um 16:22 Uhr, kam es zu einem räuberischen Diebstahl in einem Drogeriemarkt in der Freiligrathstraße in Wilhelmshaven. Eine Verkäuferin versuchte den männlichen Ladendieb zunächst festzuhalten und am Verlassen des Geschäfts zu hindern. Hierbei kam ihr ein Kunde zu Hilfe. Der Täter konnte sich dennoch losreißen und flüchten. Zur weiteren Klärung des Sachverhalts bittet die Polizei neben möglichen weiteren Zeugen insbesondere den besagten Kunden, sich mit der Dienststelle in Wilhelmshaven unter 04421-942-0 in Verbindung zu setzen.

