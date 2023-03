POL-WHV: Das Polizeikommissariat Varel stellt die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2022 für den Bereich der Stadt Varel sowie den Gemeinden Bockhorn und Zetel vor.

Schortens (ots) - Am Sonnabend, 18.03.23, kam es um 10.08 Uhr in Schortens-OT Grafschaft in der Peter-Grave-Str. auf dem Parkplatz des dortigen Verbrauchermarktes zu einem Verkehrsunfall. Hier prallte ein brauner Peugeot gegen einen geparkten grünen Jeep - dieser wurde im Heckbereich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die ...

