POL-HA: Seniorin erhält Strafanzeige nach Verkehrsunfallflucht

Als ein 52-Jähirger am Montag (14.08.) gegen 19.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Staumauer in der Seestraße unterwegs war, hörte er plötzlich einen Knall. Als der Hagener sich umdrehte sah er einen VW, der in einen geparkten Mercedes gefahren war. Der VW stand dabei mit dem angebauten Fahrradträger dicht an der hinteren Stoßstange des anderen Autos. Eine Seniorin sei ausgestiegen, schaute sich das Heck an und fuhr dann davon. Der Zeuge verständigte umgehend die Polizei. Als eine Streifenwagenbesatzung die Hagenerin Zuhause aufsuchte, kam diese gerade nach Hause. Die 71-Jährige gab an keinen Schaden an dem Mercedes gesehen zu haben. Jedoch habe sie die Polizei verständigen wollen, aber kein Handy dabeigehabt. Aus diesem Grund habe sie zunächst ihre Wohnanschrift aufgesucht, um von dort die Polizei zu verständigen. Hier sei sie dann jedoch direkt auf die eingesetzten Beamten getroffen. Die Einsatzkräfte schätzen den entstandenen Schaden an dem Mercedes auf etwa 1.400 Euro. Es waren Kratzspuren an der linken Seite der Stoßstange sichtbar. Die 71-Jährige muss sich wegen Verkehrsunfallflucht verantworten und erhielt eine Strafanzeige. (arn)

