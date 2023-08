Polizei Hagen

POL-HA: 17-Jähriger wirft während einer Kontrolle Springmesser weg

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Polizeibeamte kontrollierten am Montagabend (14.08.2023) in Hohenlimburg einen 17-jährigen Jugendlichen, der ein verbotenes Messer bei sich hatte. Die Beamten erhielten, gegen 19.20 Uhr, Hinweise darauf, dass auf einem Schulhof in der Wiesenstraße Betäubungsmittel konsumiert werden. Vor Ort trafen sie auf den 17-Jährigen und kontrollierten ihn. Dabei warf der Jugendliche einen Gegenstand unter eine Tischtennisplatte. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um ein verbotenes Springmesser. Dieses stellten die Polizisten sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein. Drogen fanden sie nicht. (sen)

