POL-WAF: Oelde. Diebstahl von Baustelle

Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 26.7.2023 informierte ein aufmerksamer Nachbar gegen 6.00 Uhr die Polizei, weil er eine verdächtige Person auf der Kirchstraße in Warendorf beobachtet hatte, der in Richtung Ems geflüchtet war. Der Unbekannte steht im Verdacht, in ein Haus an der Kirchstraße eingebrochen zu sein. Polizisten stellten mehrere Taschen sicher, die auf ...

