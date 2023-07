Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Aufmerksamer Nachbar informierte die Polizei über eine verdächtige Person

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 26.7.2023 informierte ein aufmerksamer Nachbar gegen 6.00 Uhr die Polizei, weil er eine verdächtige Person auf der Kirchstraße in Warendorf beobachtet hatte, der in Richtung Ems geflüchtet war. Der Unbekannte steht im Verdacht, in ein Haus an der Kirchstraße eingebrochen zu sein. Polizisten stellten mehrere Taschen sicher, die auf einem Nachbargrundstück zurückgelassen wurden. Es könnte sich hierbei um Diebesgut aus dem Haus handeln. Einsatzkräfte fahndeten erfolglos nach dem etwa 20 bis 25 Jahre alten Mann, der circa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß ist und kurze blonde Haare hat. Der Unbekannte trug eine braune Anglermütze, eine Jacke und Hose in Tarnmusteroptik. Bereits gegen 0.40 Uhr war erstmalig ein Mann auf dem Gelände der Kindertagesstätte auf der Kirchstraße gesehen worden. In diesem Fall trug der möglicherweise identische Unbekannte blaue Oberbekleidung. Wer hat den flüchtigen Tatverdächtigen gesehen? Wer kann Angaben zu dem Mann machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

