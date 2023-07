POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Dank Zeugenhinweis gestohlene Möbel aufgefunden. Ergänzung zur Pressemitteilung vom 13.07.2023, 13.59 Uhr

Warendorf (ots) - Am Dienstag, 25.7.2023 ereignete sich gegen 8.20 Uhr eine Verkehrsunfallflucht im Kreisverkehr Tönnishäuschen. Eine 19-jährige befuhr mit ihrem Roller die Landstraße aus Richtung Ahlen kommend und bog in den Kreisverkehr ein. Als sie sich im Kreisverkehr befand, fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer aus Richtung Vorhelm kommend ebenfalls in den ...

mehr