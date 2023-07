POL-WAF: Ahlen-Dolberg. Leicht verletzt nach Zusammenstoß - Korrektur des Alters. Ergänzung zur Pressemitteilung vom 25.07., 13.37 Uhr

Warendorf (ots) - Bei einem Verkehrsunfall sind am Montag (24.07.2023, 22.55 Uhr) zwei Pkw in Beckum zusammengestoßen - die Insassen wurden verletzt. Eine 26-jährige Beckumerin bog mit ihrem Auto aus der Anneke-Straße in die Ahlener Straße ein, zeitgleich fuhr ein 22-jähriger Ahlener auf der Ahlener Straße mit seinem Auto Richtung Ortsausgang. In dem Einmündungsbereich stieß der 22-Jährige frontal mit dem Heck ...

