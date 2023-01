Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Marktplatz Sömmerda die 2.

Sömmerda (ots)

Aus einer Gruppe Jugendlicher heraus wurden, nach Angaben von Zeugen, am Neujahrsmorgen Raketen gegen Balkone am Marktplatz Sömmerda gezündet. Hierbei geriet auf einem Balkon Verpackungsmaterial in Brand. Dieses konnte gelöscht werden, jedoch verletzten sich zwei Personen leicht, welche die Hausbewohner vor dem Brand warnen wollten. Sie wurden im Krankenhaus ambulant behandelt. An der Balkonfassade entstand Sachschaden von ca. 1000 Euro. Bei den polizeilichen Massnahmen am Brandort kam es zu Widerstandshandlungen gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten. Diese wurden unterbunden und Anzeige erstattet.

