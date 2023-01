LPI-EF: Beschädigte Holzbank

Frömmstedt (ots) - Am 30.12.2022 in der Zeit von 16:: Uhr bis 17:30 Uhr trieben Unbekannte in Frömmstedt ihr Unwesen. Bis dato wurden 18 zerkratzte Pkw festgestellt bzw. der Polizei Sömmerda gemeldet. Der Sachschaden wird auf ca. 11000 Euro geschätzt. Etwaige Zeugen zu den Vorfällen werden dringend gebeten sich bei der PI Sömmerda unter 03634/3360 zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Polizeiinspektion Sömmerda Telefon: ...

mehr