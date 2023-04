Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt- Eberstadt: Brand in Technikraum der JVA Eberstadt

Darmstadt (ots)

Am Sonntagmittag (16.04.) kam es zu einem Brand in einem Technikraum der Justizvollzugsanstalt Darmstadt- Eberstadt, durch welchen ein Schaden von mehreren zehntausend Euro entstanden sein dürfte. Personen kamen nicht zu Schaden! Kurz nach 12.00 Uhr wurde der Brand bei der Leitstelle Darmstadt gemeldet, welche daraufhin Kräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr Darmstadt nach dort entsandte. Am Einsatzort konnte festgestellt werden, dass es vermutlich aufgrund einer technischen Störung zu einem Brand in dem Hauptstrom-verteilerkasten des Technikraumes in dem Verwaltungsgebäude gekommen war. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befanden sich keine Personen in diesem Gebäude, eine Gefahr für Personal und Häftlinge in anderen Gebäuden bestand nach Angaben der Einsatzkräfte nicht, bzw. Personal konnte ein angrenzendes Gebäude zeitnah verlassen, in welchem sich keine Haftzellen befinden. Vermutlich in Zusammenhang mit dem Brand kam es zu Stromausfällen auf dem Gelände der JVA und angrenzenden Straßenzügen, Techniker des Stromversorgers sind aktuell vor Ort im Einsatz. Durch das Polizeipräsidium Südhessen waren drei Streifenwagen-besatzungen eingesetzt.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst) Führungs- und Lagedienst Tel.: 06151- 969 40312

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell