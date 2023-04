POL-HP: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Südhessen

Am Freitag, den 24.03.2023 kam es in der Zeit zwischen 09.50 Uhr und 10.10 Uhr in Lampertheim in der Wormser Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein, am Fahrbahnrand geparkter grauer BMW X6, wurde durch einen unbekannten Fahrzeugführer beim vorbeifahren nicht unerheblich beschädigt. Der verantwortliche Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerkannt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Rufnummer 06206-94400 in Verbindung zu setzen.

