POL-GG: Verkehrsunfall mit Verletzten

Lampertheim (ots) - Am Freitag, den 24.03.2023 kam es in der Zeit zwischen 09.50 Uhr und 10.10 Uhr in Lampertheim in der Wormser Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein, am Fahrbahnrand geparkter grauer BMW X6, wurde durch einen unbekannten Fahrzeugführer beim vorbeifahren nicht unerheblich beschädigt. Der verantwortliche Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerkannt von der Unfallstelle. Zeugen, die ...

