POL-HP: Radfahrer nach Verkehrsunfall verletzt, Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) - Auf Lebensmittel hatten es bislang noch unbekannte Täter bei einem Einbruch in einen Supermarkt in der Frankfurter Straße abgesehen. Zwischen Mitternacht und 5 Uhr am Freitagmorgen (14.04.) drangen die Kriminellen durch die aufgehebelte Eingangstür in den Innenraum ein. Aus dem Inneren entwendeten sie nach bisherigen Erkenntnissen eine unbekannte Anzahl an Waren und flüchteten anschließend mit ihrer ...

