Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Farbschmierereien gesucht

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (13.04.) haben bislang noch unbekannte Täter mindestes zwei Gebäudefassaden in der Ludwigshöhstraße und in der Wilhelm-Glässing-Straße mit roter und schwarze Farbe beschädigt. Die Farbschmierereien wurden gegen 10 Uhr am Donnerstagvormittag bemerkt, der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Bei den Graffiti handelt es sich um Aufrufe zu einer Demonstration sowie Hammer und Sichel Motive. Der polizeiliche Staatschutz ermittelt in diesem Zusammenhang und hofft auf Zeugenhinweise. Wem sind im Laufe der Nacht verdächtige Personen aufgefallen? Das Kriminalinspektion Staatsschutz ist unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell